アメリカの首都ワシントンの連邦検察はFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に対する刑事捜査を終結すると明らかにしました。

アメリカの首都ワシントンのピロ連邦検事は24日、「X」に投稿し、FRB本部の改修工事をめぐるパウエル議長への刑事捜査を終結すると明らかにしました。

パウエル議長はFRB本部の改修工事の費用超過をめぐって議会で虚偽の証言をした疑いを指摘され、司法省から大陪審への召喚状を受け取っていましたが、連邦地裁は先月、「政府はパウエル議長が何らかの犯罪を犯したという証拠を一切、提示していない」と断じ、召喚状は無効だと判断していました。

パウエル氏への刑事捜査が終結すれば、トランプ大統領が5月15日で議長任期満了となるパウエル氏の後任に指名しているウォーシュ元理事の人事の議会承認に向けた環境が整うとみられています。

上院銀行委員会の共和党のティリス上院議員はこれまで、「パウエル氏への刑事捜査が続く間はFRBに関連する人事を承認しない」と明言し、最大のハードルとなっていましたが、捜査が終結すればティリス氏も人事を承認する可能性が高いとみられているためです。

パウエル議長は自身への刑事捜査が続く間は5月の議長任期満了後もFRBにとどまると表明し、後任人事が承認されるまで自身が暫定議長を務める意向も示していました。