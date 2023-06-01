ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１６５ドル安 ナスダックは１．０％の大幅高
NY株式24日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 49144.40（-165.92 -0.34%）
ナスダック 24685.80（+247.30 +1.01%）
CME日経平均先物 59780（大証終比：+60 +0.10%）
欧州株式24日GMT15:02
英FT100 10400.93（-56.08 -0.54%）
独DAX 24153.96（-1.49 -0.01%）
仏CAC40 8167.05（-60.27 -0.73%）
米国債利回り
2年債 3.780（-0.053）
10年債 4.303（-0.022）
30年債 4.906（-0.005）
期待インフレ率 2.425（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.000（-0.009）
英 国 4.923（-0.016）
カナダ 3.465（-0.019）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.17（-0.68 -0.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4743.70（+19.70 +0.42%）
ビットコイン（ドル）
77960.63（+55.00 +0.07%）
（円建・参考値）
1243万7059円（+8774 +0.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49144.40（-165.92 -0.34%）
ナスダック 24685.80（+247.30 +1.01%）
CME日経平均先物 59780（大証終比：+60 +0.10%）
欧州株式24日GMT15:02
英FT100 10400.93（-56.08 -0.54%）
独DAX 24153.96（-1.49 -0.01%）
仏CAC40 8167.05（-60.27 -0.73%）
米国債利回り
2年債 3.780（-0.053）
10年債 4.303（-0.022）
30年債 4.906（-0.005）
期待インフレ率 2.425（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.000（-0.009）
英 国 4.923（-0.016）
カナダ 3.465（-0.019）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.17（-0.68 -0.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4743.70（+19.70 +0.42%）
ビットコイン（ドル）
77960.63（+55.00 +0.07%）
（円建・参考値）
1243万7059円（+8774 +0.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ