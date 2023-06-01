NY株式24日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　49144.40（-165.92　-0.34%）
ナスダック　　　24685.80（+247.30　+1.01%）
CME日経平均先物　59780（大証終比：+60　+0.10%）

欧州株式24日GMT15:02
英FT100　 10400.93（-56.08　-0.54%）
独DAX　 24153.96（-1.49　-0.01%）
仏CAC40　 8167.05（-60.27　-0.73%）

米国債利回り
2年債　 　3.780（-0.053）
10年債　 　4.303（-0.022）
30年債　 　4.906（-0.005）
期待インフレ率　 　2.425（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.000（-0.009）
英　国　　4.923（-0.016）
カナダ　　3.465（-0.019）
豪　州　　4.976（-0.024）
日　本　　2.427（+0.010）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.17（-0.68　-0.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4743.70（+19.70　+0.42%）

ビットコイン（ドル）
77960.63（+55.00　+0.07%）
（円建・参考値）
1243万7059円（+8774　+0.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ