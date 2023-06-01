22日に岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は現在も延焼が続いていて、避難指示の対象はおよそ3200人に増えました。

22日午後、大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で発生した山林火災は延焼が続いていて、いまだ鎮圧の見通しは立っていません。

町は、焼けた山林がある範囲を24日、午前6時現在で2つの地区あわせて、1176ヘクタールとしていましたが、その中で実際に焼けた面積は730ヘクタールと発表しました。

延焼の拡大に伴い、町内では24日、新たに吉里吉里4丁目の312世帯645人に避難指示が出され、これで避難指示の対象は人口のおよそ3分の1にあたる1541世帯、3233人となりました。また、24日午後3時現在の避難者数は、93世帯、255人となっています。

避難所は現在、大槌町内に5か所、釜石市内に1か所開設され、さらに山田町にも開設を検討しているということです。

25日の消火活動は6つの都と県の緊急消防援助隊600人が新たに加わり、24日の倍以上となる1000人規模で実施されるほか、自衛隊や防災ヘリによる上空からの放水も引き続き行われる予定です。