【八奈見杏菜 水着Ver.】 2026年12月 発売予定 価格：17,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

グッドスマイルカンパニーより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「八奈見杏菜 水着Ver.」。こちらは、TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」に登場する負けヒロインのひとり「八奈見杏菜」を立体化したものだ。

今回は、ビーチに向かうために水着に着替えるシーンを再現したフィギュアとなっている。全体的なポージングも含めて、魅力が詰め込まれたような作品に仕上がっており、実際にビーチで遊ぶ季節はもう少し先だが、こちらを見ているだけでひと足早く夏の気分が味わえそうだ。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約235mmだ

なんといってもフィギュアは顔の造形が重要だが、こちらの八奈見杏菜はまるで二次元の世界からそのまま飛び出してきたような姿をしている。一見寝癖のようにも見えるラフな青いヘアスタイルも、作中に登場するイメージ通りだ。

キラキラと輝く青い大きな瞳や少しだけ赤らんだ血色のいい頬、白い歯がチラリと見える大きく開けた口元など、各パーツのバランスも素晴らしい。角度を変えるたびに異なる表情が見えてくるので、いつまでも眺めていたくなる。

キュートすぎる笑顔だ

独特の髪型もしっかり再現されている

横からだと別の髪型にも見える

水着に着替えているシーンということで、上から羽織ったパーカーはややはだけているような姿になっている。ビキニ部分は淡いブルーを基調にしながらも、白と黄色の模様が施されており、こちらも柔らかそうな白い素肌とよく似合っている。

淡い色合いのビキニもかわいらしい

白い素肌の柔らかさも見事に表現されている

手首にアクセサリーをつけている

こちらのフィギュアの見どころのひとつが下半身の造形だ。ポーズとしては、ちょうど今から靴下を指で脱ごうとしているような場面だ。このバランスを崩さないように立つ絶妙な姿に思わず感動してしまった。台座部分はシンプルだが、夏らしい清涼感のあるデザインになっており、こちらも今回の作品に合っている。

バランスを取りながら立っている

靴下を脱ごうとしているところも素晴らしい

台座のデザインも作品のスタイルにピッタリだ

こちらの「八奈見杏菜 水着Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の締め切りは6月24日までとなっており、まだ余裕がある。その前に、一度実物を自分の目で見ておきたいという人は、この機会に足を運んでみてはいかがだろう。

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(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会