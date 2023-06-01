【HG 1/144 アリュゼウス】 4月25日 発売 価格：13,200円 【HG 1/144 Ξガンダム （機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）】 4月25日 発売 価格：7,700円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 アリュゼウス」および「HG 1/144 Ξガンダム （機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」を4月25日に発売する。価格は「HG 1/144 アリュゼウス」が13,200円で、「HG 1/144 Ξガンダム （機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」が7,700円。

本商品は、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場する超大型MS「アリュゼウス」と、同作の主役機「Ξガンダム」を、BANDAI SPIRITSのプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。

「HG 1/144 アリュゼウス」

完全新規造形でアリュゼウスを再現。4形態への差し替え、組み換え変形が可能となっており、「MS形態」、「フライト・フォーム」、「アリュゼウス 半壊状態」、「量産型νガンダム（分離状態）」を再現できる。それぞれの形態を保持するためのディスプレイベースが同梱している。

【付属品】

・ビーム・サーベル×2

・試作ビーム・ライフル×1

・増加装甲×1式

・ハンドパーツ×1式

・ディスプレイベース×1

・シール×1

「HG 1/144 Ξガンダム （機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」

劇中ラストに登場する頭部のガンダムフェイスを選択式で再現。新規設定のビーム・ライフル・バレルホルダー、破損状態再現シールド、マニピュレーター再現手首が付属する。

MS形態、フライト・フォームの2形態への差し替え、組み換え変形が可能となっている。

【付属品】

・ビーム・サーベル×2

・ビーム・ライフル・バレルホルダー×1式

・シールド×1式

・ハンドパーツ×1式

・フェイスパーツ×1式

・ジョイントパーツ×1式

・シール×1

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。