アメリカの新興企業アンソロピックが開発した最新の生成AI「Claude Mythos」がサイバー攻撃に悪用される恐れが指摘されている問題などをめぐって、政府が日銀・メガバンクなどと会議を開き、対策を進めることで一致しました。

【映像】片山大臣「AIを巡る戦いも勝ち抜かなくてはなりません」

片山金融担当大臣「このAIを巡る戦いも勝ち抜かなくてはなりません。今後、作業部会を中心に迅速に検討を行ってまいりたいと思っています」

クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つける能力が高く、サイバー攻撃などの不正利用への懸念から一般公開が見送られています。

金融庁はAIの脅威への対策を検討する会議を開き、日本銀行の植田総裁や日本取引所グループの山道CEO、それにメガバンク3行の頭取らが出席しました。

会議では金融市場への影響や信用不安のリスクについて大臣から説明があり、今後の対応について議論を深めることで一致したということです。

アメリカではクロード・ミュトスの利用をハイテクや金融などの一部の企業に限定し、事前にソフトウエアの脆弱性を洗い出すプロジェクトがすでに立ち上がっています。（ANNニュース）