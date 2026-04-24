Travis Japan宮近海斗、原動力は「この7人で叶えようという想い」 メンバーの感謝の言葉に涙
7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が、24日放送の『A-Studio＋』に出演した。番組後半ではグループのリーダーでもある宮近についてメンバーにアンケート。その言葉に宮近が感極まる場面も見られた。
【写真】神宮寺勇太との”絆”を明かした宮近海斗
同期として苦楽をともにしてきた中村海人から「今だからこそ伝えたい感謝の言葉」として、「海斗にすごくプレッシャーをかけてしまっている、重荷を背負わせてしまっていると感じたときがいっぱいありました。でも海斗はグループのために折れずにずっと俺たちのリーダー、Travis Japanの顔としてい続けてくれたよね。ありがとう」と想いを伝えられた。
さらに「なにかを決断するときに海斗の意見にみんなが賛同する機会が多いと思うけど、おれたちは海斗を信じてるので自信を持っておれたちを引っ張ってください」というアツいメッセージに、MCの笑福亭鶴瓶は「良いグループに恵まれたなぁ」としみじみ。宮近は言葉を詰まらせ「…くらいますね…」と瞳をうるませた。
同じくMCの藤ヶ谷太輔は「俺がトラジャをすきな理由のひとつはキスマイと似てるところがある。ここだ！という時にうまくいかないことがあるじゃん。もちろん自分たちのことも原因だけど、大きなこととかで進んでいたことが急に終わるとか。でも俺らはつながって進み続けなきゃいけない。一緒に頑張ろうぜって…。そういうときも常にいるのがメンバー」と共感する。
宮近は「今まさに、結構そのタイミングでもあって。自分たちが思ってるようには、いくことも少なくて。でもネガティブにならない。結局俺らでどうする？俺らはこうじゃんって」と前向きであることを強調。
メンバーに対して「みんな本当にバラバラなんですよ。嫌いな部分もめっちゃありますし…でもいたいんですよね、一緒になにか、この7人で叶えようという想いが1番前にくるし、原動力になる。もうひとふんばりして、自分たちが思い描く、これやってよかったなと思ったことを叶えた時に、もうちょっと泣きたい」と涙をこらえていた。
【写真】神宮寺勇太との”絆”を明かした宮近海斗
同期として苦楽をともにしてきた中村海人から「今だからこそ伝えたい感謝の言葉」として、「海斗にすごくプレッシャーをかけてしまっている、重荷を背負わせてしまっていると感じたときがいっぱいありました。でも海斗はグループのために折れずにずっと俺たちのリーダー、Travis Japanの顔としてい続けてくれたよね。ありがとう」と想いを伝えられた。
同じくMCの藤ヶ谷太輔は「俺がトラジャをすきな理由のひとつはキスマイと似てるところがある。ここだ！という時にうまくいかないことがあるじゃん。もちろん自分たちのことも原因だけど、大きなこととかで進んでいたことが急に終わるとか。でも俺らはつながって進み続けなきゃいけない。一緒に頑張ろうぜって…。そういうときも常にいるのがメンバー」と共感する。
宮近は「今まさに、結構そのタイミングでもあって。自分たちが思ってるようには、いくことも少なくて。でもネガティブにならない。結局俺らでどうする？俺らはこうじゃんって」と前向きであることを強調。
メンバーに対して「みんな本当にバラバラなんですよ。嫌いな部分もめっちゃありますし…でもいたいんですよね、一緒になにか、この7人で叶えようという想いが1番前にくるし、原動力になる。もうひとふんばりして、自分たちが思い描く、これやってよかったなと思ったことを叶えた時に、もうちょっと泣きたい」と涙をこらえていた。