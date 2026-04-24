ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」の公式サイトが２４日に更新され、この日の和歌山公演を見送ったことを報告。２５日の奈良公演も中止または延期にすると発表した。ボーカル・森友嵐士が体調不良で「出演が困難」になったという。バンドの公式Ｘ（旧ツイッター）では開演時刻の７分前に中止（延期）をアナウンスし、森友は自身のインスタグラムで直前の発表を謝罪した。

公式サイトで「Ｔ−ＢＯＬＡＮ ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５−２０２６ 終章『ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ ４７』 和歌山・奈良公演に関するお知らせ」と題して報告。「このたび、２０２６年４月２４日（金）和歌山城ホール 大ホール、および４月２５日（土）奈良・なら１００年会館 大ホールにて開催を予定しておりました公演につきまして、森友嵐士の体調不良により、医師の判断のもと出演が困難とされ、誠に残念ながら両公演を中止（延期）とさせていただくこととなりました」と伝えた。

この日の和歌山公演は午後６時開場、午後６時半開演の予定だったが、バンドの公式Ｘでは午後６時２３分に中止（延期）をアナウンス。「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、このようなご案内となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し「苦渋の決断ではございますが、本人の回復を最優先とさせていただきたく、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづられた。

和歌山城ホールの公式サイトでも「本日、公演予定にしておりました。Ｔ−ＢＯＬＡＮ ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ２０２５−２０２６ 終章 ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ４７ ですが、メンバーの体調不良の為中止となりました」（原文ママ）と伝えられた。

森友は自身のインスタグラムを更新し「みんな、心配かけてごめんな。そして直前の発表になってしまい、会場に足を運んでくれたみんなにも、本当にごめん」と詫び、「先週末から体調を崩していて、ここまで調整を続けてきた。最後までステージに立つ方法を探したけど、ドクターストップ。本当に悔しい」。体調については「命に関わるような状態ではないので、そこは安心してほしい」と説明した。

Ｔ―ＢＯＬＡＮは８月１０日の日本武道館公演をもって解散することが決まっており、昨年９月から４７都道府県をめぐる史上最大規模のラスト・ライブツアー「Ｔ―ＢＯＬＡＮ ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５―２０２６ 終章 ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ ４７」を敢行している。森友は「ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ無理をして、中途半端なものは届けたくなかった。だからこの判断に頷きました。必ず戻る。万全の状態で、必ず会いに来るから」とファンにメッセージを寄せた。