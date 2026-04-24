福岡県宗像市の大島沖で２０２４年１１月、海上自衛隊の掃海艇「うくしま」が火災を起こして隊員２人が死傷した事故で、海自は２４日、機械室の配管から漏れ出た発電機用燃料が高温の排気管に接触して発火したなどとする調査結果を発表した。

配管の改修など再発防止策も併せて公表した。

火災は１１月１０日午前９時４２分、うくしまが訓練に参加するため大島沖を航行中に発生した。当直中だった機械室担当の男性隊員（当時３３歳）が死亡、２０歳代の男性隊員が軽傷を負った。船体は夜になっても燃え続け、翌１１日朝に沈没した。

調査結果によると、機械室の上部を通る燃料配管の接合部から燃料の軽油が漏れ落ち、すぐ下にあるエンジンの排気集合管に触れて発火した。排気集合管は熱いところで約４３０度に達するため発火しないよう防熱材で覆われ、カバーがかけられている。漏れ落ちた軽油はまず、カバーの上にたまり、時間をかけてカバーの継ぎ目を通って防熱材の内部に浸透したという。軽油の発火点は約２５０度とされる。

うくしまは消火用の海水ポンプを備えていたが、電源が失われ、使えなかったことも明らかになった。

電源喪失の原因について海自は、機械室内に充満した黒煙により配電盤内の機器がショートしたためだとした。指示を出す艇内のマイクも使用不能となり、消火活動は大幅に制限された。機雷処理に投入されるうくしまは、磁気に反応して機雷が爆発することを防ぐため木造だった。火種がくすぶり続けたことも、消火が難航した理由とした。

海自は再発防止策として、掃海艇の燃料配管の接合部をなくすなどの改修を行うほか、排気管を覆うカバーを強化し、万一燃料が漏れ落ちてきても、排気管まで浸透しないようにする。艇内スペースの関係で非常用電源を設置できないことから、電源喪失に備えた対処訓練を充実させるという。

海自トップの斎藤聡・海上幕僚長は２４日に臨時記者会見を開き、「事故で得られた教訓を決して風化させることなく、再発防止策の徹底を図る」と話した。