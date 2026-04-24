【父は偉い！タオパンパ】家庭を創る「パートナー」として…アプデ成功！？＜第16話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第16話 気が付いて良かった！
【編集部コメント】
キャーー！ お母さん、とうとう……ですか（汗）。でもお父さんが勘違いしたまま夫婦として時間が経ってしまったのは、お母さんにも責任があるような……。もう少し早い段階で話し合いができていたら、お父さんももしかしたら変わってくれたのかもしれません。それができるような関係じゃなかったと言えばそれまでですが……。マサトさん夫婦はうまく着地してくれそうでほっと一安心なのですが、実家の空気感……気になりますね。気になりますけど、それはまた、別のお話にしておきましょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第16話 気が付いて良かった！
【編集部コメント】
キャーー！ お母さん、とうとう……ですか（汗）。でもお父さんが勘違いしたまま夫婦として時間が経ってしまったのは、お母さんにも責任があるような……。もう少し早い段階で話し合いができていたら、お父さんももしかしたら変わってくれたのかもしれません。それができるような関係じゃなかったと言えばそれまでですが……。マサトさん夫婦はうまく着地してくれそうでほっと一安心なのですが、実家の空気感……気になりますね。気になりますけど、それはまた、別のお話にしておきましょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび