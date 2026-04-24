＜速報＞前年覇者・西郷真央が巻き返しの第2Rへ 1番はアプローチからパーをセーブ
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本勢15人が出場する今季メジャー初戦は、第2ラウンドが進行している。
【写真】ほとんどプール？ これが新コースに用意された池です
初日を1オーバー・59位で終えた前年覇者・西郷真央の、巻き返しへの2日目が始まった。単独首位に立ったネリー・コルダと、リリア・ヴ（ともに米国）という歴代女王3人組で、日本時間午後10時39分に1番からスタート。出だしのパー5は、3打目でグリーンを外したものの、アプローチを2メートルに寄せてパーをセーブした。コルダはバーディで滑り出している。午前組では、同午後11時15分に馬場咲希がスタート。インコースからは、日本勢最上位の4位で発進した吉田優利や、勝みなみ、古江彩佳がすでに競技を開始している。午後組は、昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉がアウトコースから同午前2時15分にスタート。同3時3分に竹田麗央が続き、その後も畑岡奈紗、原英莉花、神谷そらが順次スタートしていく。インコースからは、同午前2時15分に西村優菜、続いて岩井明愛がスタート。同3時27分には山下美夢有が、マヤ・スターク（スウェーデン）、ミンジー・リー（オーストラリア）とのメジャー女王組でティオフを迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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