「SUPER EIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPER EIGHT横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、亡き母との思い出を語った。

「関ジャニ∞」として関西で結成され、その後、全国区の人気を獲得していった。東京にも進出したが、当初は生活にも苦しむほどだったという。そんな中、東京での初めての仕事が決まった。横山は「めちゃくちゃ覚えてるなあ」と振り返った。

「おかんが新大阪まで送ってくれて、1万円をくれた覚えがある。“何かあったらこれ使い（なさい）”って言われた覚えがある」

母は生活苦の中、働きづめで横山ら3人の子供を育ててくれたことを、横山は明かしている。「当時、おかんなんか、そんなお金、持ってなかったと思うで？それをどこかから作って、子供が東京に行くからって、1万円を握らせてくれたのを覚えている」。どう工面したのかも分からなかったが、「だから1万円の重みとか凄く感じるのよ。はたから見たら、ケチやなと思うかもしれないけど、1万円を稼ぐ大変さって、分かっているのよ」と、実感を込めた。

一方で、「パチンコも（その重みを）教えてくれてん。1万円…稼ぐん、どんだけ大変かっていうのを。（使うのは）あっという間やねん、ホンマ」と、ジョークも付け加えていた。

東京に本格進出後も、大阪でレギュラー番組があったため、寂しさよりも喜びが勝ったという。「一人暮らしできる喜び、期待の方が大きかった」と、率直な思いも語った。

横山の母は10年5月に死去した。「一発目、東京へ行く時、1万円を握らせてくれたのが…」。あらためて、母への思いを口にした。番組では、ケツメイシの名曲「東京」が流された。横山も大好きな曲だといい、「だからケツメイシさんの『東京』というのが響くの。エピソードは違えど、自分に投影して聞こえてくる」と、しみじみ語った。