◆パ・リーグ オリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）

オリックスが、球団新記録となる本拠地・京セラドーム大阪９連勝を飾った。１点ビハインドの７回、無死二塁で太田が中越えに同点の適時二塁打。その後、２死二塁からシーモアが来日６７打席目で初アーチとなる決勝２ランを右翼５階席に運んだ。

岸田監督は「本当にすごい当たりでしたね。当然、焦る気持ちと期待を背負う気持ちは大きいでしょうから、プレッシャーも大きかったと思う。苦しかったかも分からないけど、本人が一番ホッとしていると思います」と、納得の表情を見せた。

２５年に３Ａで３０発を放った実力を認める指揮官は、直近に監督室で面談したことを告白。「５０打席を超えたくらいで一回、深い話をさせてもらった。ストライクゾーンだったり、球種も結構、見えてきたので、ここからだと言う話もした中で（一本が）出てくれて、本当によかった」と、うなずいた。

先発・エスピノーザは７回１失点の力投で、球団外国人では１７年のディクソン以来２人目となる開幕４戦４勝。貯金を今季最多「５」とし３、４月の勝ち越しも決めた。「本当に選手たちが必死に毎日準備をして臨んでいるから。これだけ、けが人も多く出ているなかで、必死にみんなが食らいついてやってくれている」と岸田監督。首位固めを進める。