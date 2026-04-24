2026年4月23日、アニメ化が決定している「鉄鍋のジャン！」のキャラクターPVが公開され、中国のネットユーザーから注目を集めている。

「鉄鍋のジャン！」は西条真二氏の漫画が原作。「週刊少年チャンピオン」で1995〜2000年に連載後、続編として06〜08年に「鉄鍋のジャン！R頂上作戦」、17〜20年に「鉄鍋のジャン！！ 2nd」が連載された。シリーズ累計発行部数は1000万部を超えている。

物語は、かつて「中華の覇王」と呼ばれた伝説の料理人の孫で、幼い頃から中華料理のいろはを厳しくたたき込まれた極悪非道な若手料理人・秋山醤（あきやまじゃん）が五番町飯店に現れ、さまざまなライバルたちと激突する姿を描く。今年30周年の節目を迎え、アニメ化が決定した。

そしてこのほど、戸谷菊之介演じる主人公・秋山醤（ジャン）のキャラクターPVが公開され、これを中国のSNS・微博（ウェイボー）で617万人以上のフォロワーを持つブロガーが紹介した。すると、ネットユーザーからは「これめっちゃ面白そう！」「料理アニメか、楽しみ！」と同作に期待する声が届いた。

また、「見てるだけでおなか空く」「『中華一番！』を思い出した」「悪くなさそう！今って純粋に料理メインの作品、あまり多くない気がする」「10年前の『食戟のソーマ』以来、こういう料理アニメって久しぶりな気がする。期待外れにならないといいな」と料理アニメであることに注目したコメントも寄せられた。

さらに、「うおお！！まさかこんな日が来るなんて！！」「マジか、長生きはするもんだ！30年前の漫画が今アニメ化するなんて！自分は10年に2作目を読んで、そのあと1作目を探して読んだ。昔からたまに読み返してたけど、初見のインパクトはかなり強かった。料理バトル漫画の中では比較的リアル寄りな作品だし、日本漫画で本格的に中華料理を扱った作品でもある（同ジャンルの別作品の主人公は今やネタ扱いだけど）。アニメでその迫力がどう表現されるのか気になる」と30年越しのアニメ化に言及したコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）