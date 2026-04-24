違法なオンラインカジノ利用の防止策を検討する総務省の有識者会議は２４日、取りまとめに向けた報告書案を大筋で了承した。

利用者によるカジノサイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」について、有効性を認め、実施も排除せずに検討すべきだとした。ただし、実施の是非の最終的な判断は今後の検討に委ねた。

会議ではブロッキング導入の是非が最大の焦点となった。実施にあたり、〈１〉必要性や有効性〈２〉導入で得られる社会的利益の大きさ〈３〉立法が必要かどうか〈４〉具体的な制度の内容――の４要件を設定。すべて満たされた場合にブロッキングを実施する方向で検討を進め、各要件を満たすかどうかの検証作業を進めてきた。

この日示された報告書案は、ブロッキングの「対策としての有効性は否定できない」としつつ、ブロッキング以外の対策の効果も十分に検証した上で実施の是非を判断すべきだとした。

社会的利益を巡っては、ブロッキングによって憲法などが保障する「通信の秘密」を含め、国民の利益が失われると指摘。一方でブロッキングで得られる利益として「ギャンブル依存症や違法オンラインカジノの蔓延（まんえん）防止」を挙げた。

サイトの閲覧自体をできなくするブロッキングは、カジノ利用防止策として効果的な手段とされる。ただ実施する際は通信会社が全利用者の通信先を確認する必要があり、「通信の秘密」に抵触する恐れがある。国民への影響が大きいことから、報告書案はブロッキングを「最終的な対策」と位置づけ、実施する場合は立法措置を講じる必要があるとした。

政府は今後、ブロッキング以外のオンラインカジノ利用防止策をさらに進めるとともに、対策の効果を検証する方針。検証の結果、他の対策をさらに進めても十分に利用防止が図られないと判断された場合に、ブロッキングの実施を本格的に検討する見通しだ。

有識者会議は昨年４月、違法オンラインカジノの利用が深刻化していることを踏まえ、対策を検討するために設置された。会議は今夏の報告書の取りまとめを目指す。

◆ブロッキング＝特定のサイトへの接続を強制的に遮断する措置。問題のあるサイトを列挙した接続禁止リストをもとに、プロバイダー（通信事業者）が遮断する。国内では児童ポルノサイトに対してのみ実施されている。