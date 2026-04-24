【AMERICAN HOLICで何買う？】コーデが物足りない日の救世主！「着映えキャミ・ビスチェ」

なんだかコーデが物足りない……。そんなときは、一枚で着映えを狙えるキャミソールやビスチェをプラスしてみて。今回ピックアップした【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のアイテムは、一枚プラスするだけで、コーデのおしゃれ度をグッと上げてくれそうな優れものです。

サテン × レースでコーデに女性らしさをプラス

【AMERICAN HOLIC】「レースサテンキャミワンピース」\2,990（税込・セール価格）

サテン素材の上品な光沢と、裾と胸元を飾るレースが、さりげなく華やかさを添えるキャミワンピース。ジーンズやパンツスタイルを、女性らしく軽やかに見せてくれそうです。ロンTやジャケットなどを上から重ねれば、裾のレースが覗いて奥行きのある着こなしに。シアートップスをインナーにすれば、センシュアルな着こなしも楽しめます。

カジュアルコーデに洗練された奥行きをプラス

【AMERICAN HOLIC】「レザーライクビスチェ」\2,093（税込・セール価格）

可愛らしいフレアな裾ながら上品なレザー調素材が甘さを抑え、大人コーデにも取り入れやすいビスチェ。ロンTやシンプルなトップスを使った、ワンツーコーデが物足りなく感じたときにプラスするだけで、一気に旬顔に。左サイドのリボンをほどくと、脱ぎ着しやすいのもポイントです。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。