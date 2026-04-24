陸上の日本学生対校選手権（日本インカレ）１万メートルが２４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われ、男子は山口竣平（早大）が２７分５９秒４７で優勝した。

吉岡大翔（順大）が２８分１２秒２２の２位、吉倉ナヤブ直希（早大）が２８分１３秒０７の３位に入った。

今回は暑熱対策の一環として、９月の大会から男女１万メートルのみが分離開催された。男子は箱根駅伝出場校の主力級が集った中、山口が圧巻の走りを見せた。

序盤のハイペースが落ち着いてきた４０００メートル手前、「けん制するレースは、見てる側もやっている側も面白くない」と集団を飛び出した。そのまま独走状態を築き、学生トップレベルの目安となる２７分台をマーク。「うれしい気持ちはあるが、今の学生陸上界（のレベル）を見ると、まだエースの入り口に立ったぐらい」と冷静に受け止めた。

３年目の今季、チームには昨年の全国高校駅伝１区で１〜３位を占めた注目ルーキーがこぞって加入。今年１月の箱根で４区歴代２位の快走を見せた鈴木琉胤（２年）を含め、下級生に勢いがある。山口は「みんな強くて、先輩なのに引っ張られている」と苦笑しつつ、「意外とやるやん、という姿を一つ見せられたかなと思う」と胸を張った。

今回の快勝を弾みに、前期のトラックシーズンでは日本選手権５０００メートルの決勝進出を目標に掲げる。箱根でルーキーイヤーから２年続けて往路の３区を担った実力者は、チームが目指す２０１１年以来の総合優勝に向け、「早稲田は『個で勝つ』というのがテーマ。今年はルーキーと２年生が本当に強いので、個を結集させて総合優勝に向かっていきたい」と意気込んだ。