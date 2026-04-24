元WBO世界スーパーフェザー級王者でプロモーターの伊藤雅雪氏（35）が、具志堅用高氏（70）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」に出演。5月2日の井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）戦を“陣営”から予想した。

伊藤氏は「井上尚弥はダウンしても苦戦はしていない。オッズでいうと7対3」と予想した。

伊藤氏は現役時代に米国のルディ・エルナンデス氏のジムで練習していたときから中谷を知る。「ハートが強く、身体がボロボロになっても戦い続ける」と、井上を脅かす存在であると認め、「手足が長くて距離感がハマれば勝ちも見えてくる」と説明した。

勝敗を分ける要素になるのは陣営の力もあるという。

伊藤氏は中谷のセコンドに付くルディ氏について「天才肌。人が思い付かないことを授けたりするんで、それがハマれば脅威」と指摘した。

だが、昨年11月の井上拓真―那須川天心戦を拓真陣営に近い場所で見ていたという伊藤氏は「ただ、井上軍団の方が怖い。作戦だったり、集団、チームとして凄いと思った」と、父・真吾氏を中心とした一枚岩の強さを称賛した。