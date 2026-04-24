◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１２節 ＦＣ東京５―２水戸（２４日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京はホームで水戸に５―２で勝利。今季最多得点で首位の鹿島を追走した。

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６月開幕の北中米Ｗ杯出場の期待がかかる１９歳が、とどめの５点目を沈めた。４―２の後半３０分、ＦＷ佐藤龍之介はカウンターの好機からＦＷマルセロヒアンの左クロスを受けると、相手ＧＫの動きを見極めゴール左へ。ネットの中にボールが吸い込まれると、看板を飛び越え、サポーターの待つゴール裏へ一目散に走った。大量５発を締めくくるゴールを奪った佐藤龍は「自分も点を取れましたし、チームも（連戦の最初で）複数得点はいいスタートかなと思う」とうなずいた。得点以外にも、前半４３分のゴールにつながった相手ＧＫへのプレス等、得点に絡む活躍を見せた。

昨年６月の北中米Ｗ杯最終予選で初めてＡ代表に招集されると、今年３月下旬の英国遠征のメンバーにも選出。現状は当落線上にいるが、今後のアピール次第で、１９９８年フランスＷ杯の小野伸二以来となる１０代でのＷ杯出場にグッと近づく。

この日、新たに日本代表のコーチに就任した中村俊輔氏が、日本代表のスタッフとして初めてＪリーグの試合を視察。中村氏の前でアピールに成功したが、「まだまだ足りないのが率直な感想。もう２点くらい、取れるチャンスを演出しないといけない。今日は悪くないが、もっと出来る」と視線を上げた。（浅岡 諒祐）