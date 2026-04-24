【ひらがなクイズ】お風呂の温度調整機能や手の一部に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日常の心地よいひとときを支える工夫から、社会的な権利に関わる場所、さらに自分の体のごく身近なパーツまで、質の異なる3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する言葉をイメージしながら、共通する2文字を探ってみてください。言葉のつなぎ方を意識して、頭の中をすっきりと整理しましょう。
た□□
□□うち
ひとさ□□び
ヒント：ぬるくなった湯船に、新しく熱いお湯を入れて温度や量を調節することを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しゆ」を入れると、次のようになります。
たしゆ（足し湯）
しゆうち（私有地）
ひとさしゆび（人差し指）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、お風呂の温度を保つ生活の知恵、土地の所有形態、そして体の一部の名称という組み合わせでした。普段は意識せずに使い分けている言葉でも、このように共通点を探ることで、日本語の音の重なりや語彙の広がりを再発見できるのがこのクイズの醍醐味です。思考を柔軟にして、言葉のパズルを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日常の心地よいひとときを支える工夫から、社会的な権利に関わる場所、さらに自分の体のごく身近なパーツまで、質の異なる3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する言葉をイメージしながら、共通する2文字を探ってみてください。言葉のつなぎ方を意識して、頭の中をすっきりと整理しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うち
ひとさ□□び
ヒント：ぬるくなった湯船に、新しく熱いお湯を入れて温度や量を調節することを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
正解：しゆ正解は「しゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しゆ」を入れると、次のようになります。
たしゆ（足し湯）
しゆうち（私有地）
ひとさしゆび（人差し指）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、お風呂の温度を保つ生活の知恵、土地の所有形態、そして体の一部の名称という組み合わせでした。普段は意識せずに使い分けている言葉でも、このように共通点を探ることで、日本語の音の重なりや語彙の広がりを再発見できるのがこのクイズの醍醐味です。思考を柔軟にして、言葉のパズルを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)