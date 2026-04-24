◇セ・リーグ 中日6―4ヤクルト（2026年4月24日 バンテリンD）

ベンチも、スタンドも、この歓喜を忘れかけていた。1点を追う9回1死二、三塁。中日・村松の一撃が今季新設された右翼ホームランウイングに飛び込む。連敗を「6」で止めるドラマチック弾。今季初のサヨナラ勝ち、そして逆転勝ちに、だれもが狂喜乱舞した。

試合後のインタビュールーム。グラウンドの喧噪を耳にしながら、井上一樹監督は興奮を抑えるように口を開いた。

「これだけ（選手が）騒いでますから、（勝利に）飢えていたのは間違いない。これがいい転機になってほしい」

想定外の開幕5連敗でスタートしたシーズン。借金が13と膨らみ、単独最下位の現状に、なりふり構わぬ姿勢を見せた。全体練習前のバンテリンドーム。早出の村松は、グラウンドに塩をまく首脳陣の姿を認めた。必死な思いは選手も、監督コーチも変わらない。背番号5も、井上監督から体に塩を振ってもらい、白星へ導く1本を放った。

「村松がホントによく決めてくれました。あいつもルーティンで、いつも早く球場に来て、ランニングとかいろんな努力をしているのは知ってますし、その時に会話したことを思い出したので、（ベンチへ帰ってきた時に）話をしました」

もちろん、験担ぎだけで勝てるほど、勝負の世界は甘くない。日頃積み重ねた努力が実を結んだトンネル脱出だった。