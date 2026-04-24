岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は発生３日目の２４日も延焼が続き、鎮火のめどが立っていない。

新たに３１２世帯６４５人に避難指示が出され、対象は町人口の３割にあたる１５４１世帯３２３３人となった。火の手が迫り、別の避難所へ移ることを余儀なくされた住民もいる。

地上で夜通し放水

町によると、２４日午後３時現在、上空から見込む１１００ヘクタール超の焼損範囲のうち、特定した焼失面積は７３０ヘクタールに上るとし、吉里吉里（きりきり）地区で５９９ヘクタール、小鎚（こづち）地区で１３１ヘクタールが焼けた。吉里吉里地区では避難指示エリアが拡大され、計９３世帯２５５人が町内外６か所の避難所に身を寄せている。

この日は、自衛隊などのヘリコプター１１機が上空から散水。地上では消防が夜通しで放水するなど、消火活動にあたった。吉里吉里地区では、水道管の口径が細く、消火用水をタンクにためるのに時間を要し、一部で水不足が生じているという。

「何度も移るのは大変」

発生初日から１００人超が避難していた町立吉里吉里学園小学部は火の手や煙が迫っているとして２４日午前に閉鎖され、２００メートルほど離れた公民館に避難所が新たに設置された。避難した男性（６７）は「安心だと思って来たのに何度も移るのは大変」とため息をついた。自宅の裏山から煙が上がり、移動に車いすが欠かせない母親（９４）と前夜に避難所に入ったが、再避難を迫られた。

吉里吉里地区では２４日午後、避難指示のエリアが拡大され、多くの住民が自宅から毛布や防災袋を持ち出した。パトカーの呼びかけで避難指示を知った漁業男性（７５）は「火の粉が飛んでくるのが怖い」と妻を避難所へ送り届けた後、自宅の壁や屋根にホースで水をかけながら、「まさか家の方に火が来るとは」と疲労をにじませた。

会社員男性（２８）は自宅で車に食料や貴重品を積み込み、妻や両親と避難。飼い犬のトイプードルも連れて行くため、「車中泊になるだろう」と話した。

延焼の拡大で大槌町に隣接する釜石市の市立鵜住居小・釜石東中の体育館にも避難所が開設され、吉里吉里地区から夫婦で避難してきた男性（７３）は「風で刻々と火の行方が変わっている。避難が長期化すると心身ともに持つか心配だ」と不安を口にした。

１１都道県の３４２隊活動

総務省消防庁は２４日、群馬、新潟県など６都県に緊急消防援助隊の出動を新たに要請した。すでに要請している自治体を含め、活動規模は計１１都道県の３４２隊１２２５人となる。