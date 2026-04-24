国の史跡である「池上曽根遺跡」が注目を浴びている。「池上曽根遺跡」は、大阪府和泉市と泉大津市にまたがる弥生時代に作られたとされる遺跡で、現地は史跡公園として整備されている。この池上曽根遺跡の一部が破壊されたとして問題になっているのだ。

報道によると、2022年1～7月頃、同地で行われた某サーカス団による公演で、団員の男女2名が、2回にわたり遺跡の土地に伐採した樹木、計11トンを埋め「遺跡を破壊した」として書類送検されたのだ。同サーカス団員は「木なんか埋めていない」とし容疑を否認しているという。

本件についてネットでは「何でこんな事をしたんだろう」「遺跡だって気がつかなかったのか？」「池上曽根遺跡って歴史的にかなり重要な場所なのでは？」といった疑問の声が相次いでいた。

その一方で、史跡に関しては「知らずに壊してしまった」というパターンも少なからず存在するようだ。特に関西地方は、関東に比べて古墳をはじめとする史跡が多いため、民間企業による古墳の破壊行為が後々問題になることもある。

例えば、2025年には奈良県北葛城郡にある「上牧久渡古墳群」では整備工事中に文化庁の許可を得ていない掘削を行い古墳の一部が破壊されてしまった。また、2009年には奈良県御所市の「巨勢山古墳群」では隣接する民間企業が同庁の許可を得ずに拡張工事を行い円墳の一部が壊れるという事件があった。

これらは、事前に文化庁の許可を得ずに工事したことで、取り返しが付かない事態となった。だが、文化財に詳しくない民間企業には「古墳はデリケートなものである」という事実を周知させるのが難しいのが実態である。

古墳の近くで工事する際はより一層注意したいものだ。