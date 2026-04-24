【脳トレ】「14×16」を暗算5秒で解いてみよう！ ヒントは「15から1だけ離れている」
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
14と16の絶妙な関係に気が付けば、筆算なしですぐに解ける問題です。まずは1分以内で正解にたどり着けるか試してみましょう！
14 × 16 = □
ヒント：14と16の真ん中にある「15」を基準に考えてみてください。展開公式「(a - b)(a + b) = a² - b²」が使えますよ！
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▼解説
この問題は、14と16がどちらも「15」から1だけ離れていることを利用して、和と差の積の公式で解くのが正解への近道です。
14 × 16 の計算方法：
1. 式を (15 - 1) × (15 + 1) と置き換える
2. 公式にあてはめ、15の2乗から1の2乗を引く（ 15² - 1² ）
3. 225 - 1 を計算する
4. 答えは 224 となる
このように、基準となる数字を見つけて計算しやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。展開公式の考え方を知っているだけで、日常のちょっとした計算がぐっと楽になりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
14と16の絶妙な関係に気が付けば、筆算なしですぐに解ける問題です。まずは1分以内で正解にたどり着けるか試してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
14 × 16 = □
ヒント：14と16の真ん中にある「15」を基準に考えてみてください。展開公式「(a - b)(a + b) = a² - b²」が使えますよ！
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正解：224正解は「224」でした。
▼解説
この問題は、14と16がどちらも「15」から1だけ離れていることを利用して、和と差の積の公式で解くのが正解への近道です。
14 × 16 の計算方法：
1. 式を (15 - 1) × (15 + 1) と置き換える
2. 公式にあてはめ、15の2乗から1の2乗を引く（ 15² - 1² ）
3. 225 - 1 を計算する
4. 答えは 224 となる
このように、基準となる数字を見つけて計算しやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。展開公式の考え方を知っているだけで、日常のちょっとした計算がぐっと楽になりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)