是枝裕和監督と俳優の安藤サクラさん、橋本愛さんが23日、新たな世代の映画監督の輩出をサポートするプロジェクトのイベントに登場。若手クリエーターたちへの思いを語りました。

高級ブランド『シャネル』と是枝監督が立ち上げたプロジェクト『CHANEL AND CINEMA - TOKYO LIGHTS』。2024年11月に第1回目のマスタークラスが開催され、受講者にショートフィルムコンペティションへの応募資格が与えられました。

コンペティションで選出されたのが首藤凜さん、田中さくらさん、古川葵さんの3人の若手監督。シャネルと是枝監督のサポートのもとそれぞれショートフィルムを制作し、今回、そのアワードセレモニーと上映会が行われました。

できあがった3作品を見た感想を聞かれた是枝監督は、「本当に演出、役者との向き合い方、セリフの選び方。みんな多様性があって、見応えのある3本になったんじゃないかな」と話しました。

また、是枝監督はこの取り組みについて「声をかけていただかないとなかなか自分からはこういうのスタートできないので、まずそのことにすごく感謝をしています」と話し、「3人がどういうふうにこれからキャリアを重ねていってくれるのかなというのも温かく、あの場を共有した人たちみんなが見守っていると思うので、引き続き背中を押せればなと思っています」と3作品の監督への思いを語りました。

■安藤サクラ「映画を作っている環境だけでは得られない」

第1回目のマスタークラスで講師を務めた安藤さんは、「ただ学ぶというよりかは、その場所とその時間と、あとみんなの思いとかを共有して、共鳴して、なにか1つの輪ができたという感覚があって、それって私たちは映画を作っている環境だけでは得られない」と話し、「その時間があったからこそ、この3作品が生まれたということが私はあの時間を一緒に過ごした1人の仲間としてとても誇らしく、とてもうれしく思っています」と思いを明かしました。

さらに、橋本さんも「今回は、司会という形で関わらせていただいた」と話し、「1人の観客として、このプロジェクトがずっと続いていってくれたらいいな」とコメントしました。

受賞した3作品は、一般公開イベント『CHANEL AND CINEMA - TOKYO LIGHTS』 CINEMA WEEKS（4/24-5/24）で公開中です。