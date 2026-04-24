BANDAI SPIRITS、「ゼンレスゾーンゼロ」より「S.H.Figuarts 0号・アンビー」のデコマス画像初公開！詳細は近日公開予定
【S.H.Figuarts 0号・アンビー】 発売日・価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 0号・アンビー」のデコマスを公開した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、HoYoverseがおくる都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「0号・アンビー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にてデコマス（彩色見本）を初公開しており、シルバー小隊の服を纏い、2本の剣を構えた「0号・アンビー」の姿を確認することができる。
なお詳細は近日公開を予定している。
HoYoverseが贈る都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 24, 2026
商品化の続報が待たれていた塗装済み完成品フィギュア「S.H.Figuarts 0号・アンビー」のデコマス（彩色見本）の画像を初公開！
詳細は近日公開。ご期待ください！#t_shf #ゼンゼロ pic.twitter.com/mRQWH6CkuB
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.