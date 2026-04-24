BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 0号・アンビー」のデコマスを公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、HoYoverseがおくる都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「0号・アンビー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にてデコマス（彩色見本）を初公開しており、シルバー小隊の服を纏い、2本の剣を構えた「0号・アンビー」の姿を確認することができる。

なお詳細は近日公開を予定している。

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