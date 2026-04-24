ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」が２４日、５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」に向けた特別コンテンツを配信すると発表した。「ペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）」チケット購入者や「ドコモＭＡＸ」「ドコモポイ活ＭＡＸ」契約者を対象に、２８日から未公開映像を含む特別編集版・開幕直前ドキュメンタリーや公開練習映像を公開する。

このほか限定特典として、井上尚弥らの過去試合のアーカイブや密着ドキュメンタリーなども視聴可能。長谷川穂積氏と八重樫東氏による特別対談映像も２８日からＹｏｕＴｕｂｅで公開予定。また、２５日からは全国でテレビＣＭも放映される。

ＰＰＶ配信チケットは、事前販売が６０５０円から、当日販売は７１５０円から（ともに税込み）。「ドコモＭＡＸ」「ドコモポイ活ＭＡＸ」契約者は追加料金なしで視聴でき、ＰＰＶチケットの購入は不要。

東京ドーム興行の全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）