謎のチョコレートブランドをめぐるなんだか不気味な展示会「Champ Chime Chocolate(チャンプチャイムチョコレート)」が現在開催中。好評を受けて、４月29日(水)より10夜限定の特別営業「閉店後のChamp Chime Chocolate」が開催されることが決定した。

同展は、５ヶ月で姿を消した「チャンプチャイムチョコレート」なるブランドの歴史を紐解き、“隠された真実”をこっそりと開示するもの。可愛くも少々憎たらしいマスコットキャラクターのチャンプくんがガイド役を務めている。レポートはこちら

通常は20時まで（最終入場19時）の展示会だが、「閉店後のChamp Chime Chocolate」はその名のとおり閉店後の20時30分から開催。電気の消えた店内を懐中電灯を片手に回ることができる。“夜にしか現れないチャンプくん”を探したり、夜だから聞こえる音や見えるものもあるという……。絶対よからぬものだよなこれ……。

【閉店後のChamp Chime Chocolate 開催概要】

開催日程 2026年4月29日(水)・5月1日(金)・2日(土)・3日(日)・4日(月)・5日(火)・6日(水)・8日(金)・9日(土)・10日(日)

開催時間 20:30〜23:00(最終入場 21:45)

入場料金 \2,400(税込)

チケット https://d.pass-store.jp/products/ticket-chocolate-2026-04-10

(4月23日(木)21:00 販売開始)

会場 GinzaNovo 3F 特設会場 〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1

主催 Champ Chime Memorial Trust / NOTHING NEW