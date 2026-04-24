「SUPER EIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPER EIGHT横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、弟夫婦に女児が誕生したことについて語った。

お笑いトリオ「オテンキ」のり（47）とともにパーソナリティーを務めた。同局番組に生出演するのは、「関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜」以来、6年ぶり。

横山は3人兄弟の長男。2人の弟は母の再婚相手との子供で、次男は16年に結婚したことを明かしている。

「それこそ、うちの次男（弟）がお子さん…めいっ子ができたんですよ」と明かすと、のりは「おめでとうございます」と祝福した。

「奥さんがなかなか、子供できひんで、ちょっと悩んでいた時期もあって、生まれてきてくれた子やから、すっごいうれしくて」。生まれたてのころ、抱っこしたことがあるというが、「俺どう抱っこしていいか分からへんから、“かわいいやろ？”って言われても、“怖い怖い怖い”って、すぐ緊張でね、返してんけど」と明かした。

めいっ子はすくすく成長しているそうで、「半年前ぐらいかな？1歳半くらいになってて。ちょっと大きくなってて、めっちゃかわいいと思った。髪の毛も伸びていて、女の子の顔をしていて」と報告。「しゃべるようになったら、どうなんのやろ？と思って」とうれしそうだった。

のりからは「いろんなおもちゃとか、買って行っちゃいますよ」とささやきが。横山は「お金使うやろな〜」と、うれしい悲鳴を上げていた。