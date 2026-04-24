＜速報＞シェブロン選手権は第2Rに突入！ 日本勢最上位の吉田優利がナイスパーセーブで発進
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本勢15人が出場する今季メジャー初戦は、第2ラウンドが始まった。
【写真】ほとんどプール？ これが新コースに用意された池です
日本勢最上位の4位で発進した吉田優利は、日本時間午後9時15分にインコースから先陣を切ってスタートした。10番パー4は、フェアウェイからの2打目がグリーン左手前バンカーにつかまったが、そこから2メートルに寄せてパーをセーブした。午前組は、アウトコースから同午後10時15分に岩井千怜、同10時39分にディフェンディングチャンピオンの西郷真央、同11時15分に馬場咲希がスタートする。また、インコースの午前組は、吉田に続き笹生優花もティオフ。同午後10時3分に勝みなみ、続いて古江彩佳がコースに飛び出していく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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