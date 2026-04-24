プロボクシング元日本スーパーバンタム級王者でＩＢＦ世界フェザー級６位の下町俊貴（グリーンツダ）が２４日、大阪市内で練習を公開。同級８位・阿部麗也（ＫＧ大和）とのフェザー級１０回戦（５月２日、東京ドーム）へ「世界に行くための試合。結果を出す」と、必勝を誓った。

当日のメインは世界中が注目する井上尚弥（大橋）―中谷潤人（Ｍ・Ｔ）戦。予想される観衆は５万５０００人、世界４団体の要人も集い、前座とはいえ絶好のアピールの場となる。昨年２月、世界を狙うため４度防衛していた日本スーパーバンタム級王座を返上した。減量の負担が軽くなり、スパーリングは約１２０ラウンドを消化。その全てで阿部と同じサウスポーと拳を交えており、対策は万全だ。

デビュー５戦目の１７年４月から、２度の引き分けを挟んで２０連勝中。身長１７９センチのサウスポーは「練習量が増えたし、今回はしっかり追い込めた。最近は判定が多いので、パンチをもらわないことを前提に攻撃力を見せて、危なげなく勝ちたい。楽しみです」と自信をにじませた。

戦績は下町が２６戦２２勝（１２ＫＯ）１敗３分け、阿部が３４戦２８勝（１０ＫＯ）４敗２分け。