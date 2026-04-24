中村勘九郎さん（44）と俳優の前田愛さん（42）の息子で歌舞伎俳優の中村勘太郎さん（15）と中村長三郎さん（12）が24日、江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』の取材会に登場しました。

江戸東京博物館は3月31日に大規模改修工事を終えて全館開館。それを記念した特別展を開催し、約160件におよぶ資料が展示されています。

特別展を見た感想について、勘太郎さんは「もともと家族と一緒に江戸東京博物館に来たことがあって、そのときは常設展の中村座を見てそれがあるのがすごくうれしくて、いっぱい写真を撮ったのを覚えています」とコメントし「とても江戸を深く知ることができて、興味深いものでした」と感想を語りました。

また、長三郎さんは「前に来たときは僕もまだ小さくて、今来て思い出したところや新しいところもあってとても楽しかったです」と振り返りました。

■中村勘太郎「数学とかが苦手」 春から高校生に

この春から勘太郎さんは高校に、長三郎さんは中学校に進学しました。学校生活について勘太郎さんは「勉強が変わってきて大変です。頑張っています」と新生活での苦労を語り「数学とかが苦手なので頑張ります」と学生らしいコメントをしました。

長三郎さんは「今までは定期的にあった試験も、期末試験、中間試験とまとめてくるようになったのでちょっと手ごわいです」と初々しく語り、会場を和ませました。

江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』は、1階特別展示室で4月25日から5月24日まで開催されます。