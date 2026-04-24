ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺は妻より稼いでるし、子どもの看病は妻でいいでしょ！」夫の思想… 「俺は妻より稼いでるし、子どもの看病は妻でいいでしょ！」夫の思想にイラッ！ 妻が風邪を引いたとそのとき夫は… 「俺は妻より稼いでるし、子どもの看病は妻でいいでしょ！」夫の思想にイラッ！ 妻が風邪を引いたとそのとき夫は… 2026年4月24日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 妻からの着信で、息子と妻の両方がインフルエンザに感染していることを知った雄太。でも『仕事が忙しいから休めない』の一点張りなのです。高熱で苦しむ子ども、一人で看病する妻…そんな状況でも、夫のいう『仕事優先』は変わらず。加奈さんの心が、この時点でどうなっていたのか…想像するだけでも辛いですよね。>>【まんが】子どもの看病は妻の役目？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもの看病は妻の役目？ 「月の食費はこれくらいに抑えて？」マイホームを購入した途端夫が豹変!? 100均しか許されない生活が始まる予感… 「クラスでトラブルになってるよ」息子の発言は嘘？本当？ 当事者のママ友には伝えるべき？