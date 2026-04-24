Snow Manの渡辺翔太さん（33）と俳優の波瑠さん（34）がMCを務める新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に、AdoさんやKing & Princeなど豪華アーティストたちが出演することが24日発表されました。

日本テレビ系で5月6日よる7時から放送される新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』。出演が決定したのは、AIさん、Adoさん、King & Prince、なにわ男子、観月ありささん、M!LK、緑黄色社会です。

世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストたちが集結し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露します。

■渡辺翔太&波瑠コメント 初タッグに「すごく驚き」「少し緊張やプレッシャー」

今回の番組でMCとして初タッグを組む渡辺さんと波瑠さんは、番組への意気込みをコメントで明かしました。

渡辺さんは、音楽番組のMCということで「今回、MCを務めるにあたり、うれしさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています。音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジションで、自分に務まるのかという思いもありましたが、そこに立てることをとても光栄に感じています」と喜びのコメント。

続けて、「Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたらと思っています。たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精いっぱい務めたいです」と意気込みました。

波瑠さんは、オファーされたときを振り返り「今回、MCのオファーをいただいた時は、すごく驚きました。これまで経験したことのない役割でもあり、大役を任せていただけたことに身が引き締まる思いです」と心境を明かしました。

さらに、タッグを組む渡辺さんについて波瑠さんは「渡辺さんと一緒に番組を進行していく中で、サポートし合いながら、自分にできることを精いっぱい務めたいと思っています。番組を通して、たくさんの音楽に触れられることが今からとても楽しみで、その一瞬一瞬を大切にしながら、視聴者の皆さんにも音楽の魅力を届けられたらうれしいです」とコメントしました。