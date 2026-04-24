「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、鹿島１−０柏」（２４日、三協フロンテア柏スタジアム）

サッカー日本代表の森保一監督（５７）が視察後に取材に応じ、６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に向けた壮行試合のアイスランド戦（５月３１日、ＭＵＦＧ国立）について、同試合限定の追加メンバー招集の可能性を示唆した。

Ｗ杯のメンバー発表は５月１５日に行われる。森保監督は所属リーグによって、シーズン終了のタイミングが異なることから、選手のコンディション面を懸念。「３１日の試合においては、ギリギリの週末まで試合してるリーグもありますので、そこに関しては選手のコンディションを見て、追加でアイスランド戦において必要であるとなった場合は、追加選手を選ばせてもらうということで考えています」と説明した。

日本代表は事前合宿地のモンテレイ、ベースキャンプ地のナッシュビルで調整を重ね、１４日（日本時間１５日）にグループリーグ初戦のオランダ戦を迎える。調整期間において、他国代表との練習試合の可能性について問われると「今のところ考えていない」と回答した。