演歌歌手・辰巳ゆうと（２８）が２４日、愛知・名古屋市のＮｉｔｔｅｒａ 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホールで「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー２０２６―Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ―」と銘打ったコンサートを開いた。

今回の「スペシャルコンサート」は、東京、愛知、大阪の三大都市での開催。辰巳にとって今年は「変化の１年」としており、ツアータイトルを「Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ」（変革）と題して企画されたもので「髪型を変えたのもありますし、コンサート内容ももっと変化させていきたいという思いが今年は強くあったので、この『Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ』という言葉がいまの自分にふさわしいのではないかなと思って、今年のスペシャルコンサートのツアータイトルにさせていただきました」。

ステージでは前作シングル「運命の夏」をはじめ、第４弾シングル「誘われてエデン」、最新曲「ロンリー・ジェネレーション」など全２５曲を熱唱した。「『これが辰巳ゆうとだ』というくらいいろんな要素を詰め込んだコンサートになっていて、ただの演歌歌手ではないという気持ちでどの曲も頑張って取り組んで練習してきたので、そういった辰巳ゆうとの歌魂みたいなものを感じてもらえるとうれしい」と話していた。