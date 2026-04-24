◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 柏０―１鹿島（２４日・三協Ｆ柏）

首位の鹿島は柏を１―０で下した。ＦＷ鈴木優磨が今大会６点目となるゴールで決勝点を挙げた。

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現地視察した森保監督が試合後に取材に応じ、新任コーチとしてこの日ＦＣ東京―水戸を視察した中村俊輔コーチに期待を寄せた。

森保監督は「コーチ陣全体をサポートしてもらい、選手個々へのアプローチもしてもらう」と語り、「セットプレー担当もいるが、よりＰＫのところは彼の力を借りていきたいと考えている」と構想を明かした。

ＦＫの名手として数々のゴールを奪ってきた“黄金の左足”への期待はＰＫだけにとどまらず「セットプレーの攻撃の部分でも、彼がまた新たなアイデアを出してくれることが、Ｗ杯で勝つ可能性を上げていくことにつながるかなと思っています」と語った。

また、５月１５日に行われるメンバー発表後、同２５日にチームを始動させる予定で調整を行っていると明言。シーズン終了直後となる欧州組のコンディション次第では、３１日の国際親善試合アイスランド戦用に「必要であると判断した場合に」（森保監督）、“１試合限定追加招集”を行うプランを温めていることも明かした。