日本学生対校選手権の男子１万メートルは２４日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚で行われ、今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）４位の早大で３区を担った山口竣平（３年）が、２７分５９秒４７の自己ベストで優勝した。２８分１２秒２２の２位に順大の吉岡大翔（４年）、２８分１３秒７の３位に早大の吉倉ナヤブ直希（３年）が続いた。

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３年ぶりの出場となった吉岡は「最後の日本インカレとなるので、総合優勝に貢献したかった。山本（悠、３年）とワンツーがとれたらという話をしていましたが、そこに届かなかったことは、悔しい気持ちの方が大きい」と振り返った。

５０００メートル付近で長野・佐久長聖高の後輩でもある山口が一人、飛び出したが、吉岡は冷静にレースを展開。これまでは「走っているときに『ダメだ』って思うと走りが崩れてきてしまう部分があったんですけど、周りもきついんだから我慢しようとか、切り替えられるようになった」と心身共に進化。粘り強く走り抜いて２位を死守し「大学に入って悩むことの方が多かった。いろいろなことを経験して悩んで苦しんで、自分なりの陸上を確立できていると思う」と表情には充実感をにじませた。

今年の箱根駅伝で総合３位に輝いた順大。ただ、吉岡の１年時は１７位と惨敗を経験し、２年時は１１位でシード権獲得にわずか７秒届かなかった。「良いときも悪いときも経験してきた世代なので、最後、勝って終わりたいっていう思いはどの大学よりも強いと思っています」と大学ラストイヤーへ懸ける思いは、どこよりも強い。

これまでも柱としてチームを引っ張ってきたが、今シーズンは頼れる最上級生エース。「自分がエースになることは大前提で、なおかつ、みんな巻き込んで、強い同期、強い後輩もいるので、一緒にチームを引っ張っていきたい。タイトルをとって、区間賞をとって、総合優勝して、大学４年間やり切ったぞって卒業したい」。様々な経験を経て一層強さを増した吉岡。ラストイヤーのさらなる活躍に期待だ。（手島 莉子）

◆日本学生対校選手権 ９月５〜７日に横浜市の日産スタジアムで行われるが、男女１万メートルは暑熱対策で、日本学生個人選手権と併催で行われた。