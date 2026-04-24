◇NTTラグビーリーグワン1部第16節 浦安26―49静岡（2026年4月24日 東京・秩父宮ラグビー場）

静岡は先制パンチが効いて、今季最多得点で6勝目（10敗）を挙げた。

前半9分、相手陣内深い位置でのマイボールスクラムからNo・8マルジーン・イラウア（32）が先制トライ。同17分にはラインアウトでのボール奪取からパスをつなぎ、先発で6試合ぶり出場のCTB岡崎颯馬（24）がトライして点差を広げた。

後半4分にCTBセミ・ラドラドラ（33）のトライとSO奥村翔（27）のゴールで35―0とすると、浦安に3連続トライを許したが、WTB杉本海斗（24）、WTBマロ・ツイタマ（30）のトライで突き放し、今季チーム最多タイの7トライ。浦安に21―34で逆転負けした昨年12月28日のホストゲームの借りを返すとともに、10試合ぶりに勝ち点5を獲得した。

「いい準備をして試合に臨むことができました。勝ち点5を取るという目標が達成できて良かったです」とゲーム主将のCTBチャールズ・ピウタウ（34）。残り2試合で、次節5月2日はプレーオフ圏内6位のBL東京と対戦。「次も大事です」と藤井雄一郎監督（56）は視線を前に向けた。