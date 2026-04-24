日本高野連は２４日、大阪市内で理事会を開き、審判の判定に対して映像での再確認を求める「ビデオ検証」（リプレー検証）を、今夏の第１０８回全国高校野球選手権から採用することを決めた。

今後の全国大会でも導入する方針という。

検証は、本塁打性の打球やクロスプレー、フェアかファウルかなど広範なプレーが対象となる。判定に疑問がある場合、九回までに１回、監督が球審に検証を求めることができる。判定が覆れば、さらに要求が可能になるが、今夏の甲子園では上限２回までとする。延長に入ると、それまでの回数にかかわらず１回の権利が与えられる。

判定の公平性を確保するとともに、ＳＮＳなどで横行する際どいジャッジに対する誹謗（ひぼう）中傷を防ぐため、導入が議論されてきた。高野連の井本亘事務局長は「選手に対し、正しい結果を返していくために導入を決めた」と説明した。

また、高野連は導入を検討している７イニング制について、日本ハム前監督の栗山英樹氏や大阪桐蔭高の西谷浩一監督らを招いた意見交換会を５月３０日と６月６日に実施すると発表した。