◇プロ野球セ・リーグ DeNA2×-1巨人(24日、横浜スタジアム)

巨人がDeNAにサヨナラで敗れました。

ここまで2勝0敗と好調の田中将大投手が今季4度目の先発登板。2回に2アウト2、3塁のピンチを背負いますが、8番の平良拳太郎投手をセカンドゴロに打ち取り無失点。3回までスコアボードに0を並べます。

すると4回の攻撃。2番キャベッジ選手が、DeNA先発・平良拳太郎投手のストレートをはじき返し、レフトスタンドに飛び込む一発。今季4号ソロで、田中投手に先制点をもたらしました。

その後、7回のマウンドに上がった田中投手は2アウトから林琢真選手に2塁打を浴びたところで交代。6回2/3を球数87球、被安打8、3奪三振1四球にまとめ、代わった中川皓太投手も無失点に抑え、田中投手は日米通算203勝目の権利を手にしました。

しかし8回、勝ちパターンの大勢投手がマウンドへ上がると、先頭の京田陽太選手にライト線への2塁打を許し、いきなりのピンチ。その後、進塁打で1アウト3塁とされると、宮粼敏郎選手のショートゴロの間に1点を失いました。

そのまま延長に入ると11回、6番手としてマウンドに上がった赤星優志投手は先頭にヒットを浴びるなど、1アウト1塁2塁とされます。このピンチで戸柱恭孝選手を迎えると、ストレートをセンターオーバーのヒットとされ、サヨナラで敗れました。