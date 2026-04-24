◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）

巨人が逆転のサヨナラ負けで、田中将大投手の好投も報われず３連勝を逃した。田中将は６回２／３を８安打無失点。広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を持って降板したが、８回に３番手・大勢投手が同点に追いつかれ白星がスルリ。チームもサヨナラ負けで連勝も２で止まった。ドラフト４位ルーキーの皆川岳飛外野手を「７番・右翼」でプロ初スタメンに抜擢するなど、若手を大胆に起用した打線だったが、キャベッジの４号ソロによる１得点のみと、投手陣を援護できなかった。

巨人の先発・田中将は初回、先頭の三森にいきなり安打を浴びたが、１軍で初めてバッテリーを組んだ大城卓三捕手が二盗を阻止するなど、バックにも助けられ無失点発進。２回にも先頭の宮崎に中前安打を許したが、続く度会への２球目に９５キロのスローカーブを披露し、スタンドを沸かせた。結局、度会を二ゴロに仕留めるなど、ベテランならではの投球術も駆使して要所を締めた。

巨人打線はＤｅＮＡ先発の平良をなかなか攻略できなかったが、４回にキャベッジが外角直球をとらえて左翼席へ４号ソロ。「打てた事を神に感謝するよ。さらに得点できるように頑張るよ」。助っ人砲の１０試合ぶりの一発で、１点を先制した。

ルーキー皆川も５回２死、カウント３ボールからの４球目を思い切りよく強振し、中前へプロ初安打。一塁上で笑顔を見せると、味方ベンチも大盛り上がり。この日は、高卒２年目の石塚裕惺内野手が２試合連続「３番・遊撃」で先発出場するなど、阿部慎之助監督が大胆に若手を起用。フレッシュなメンバーがグラウンドで躍動した。

田中将は６回まで走者を許しながらあと１本を許さず無失点。７回に２死から、林に二塁打を浴びたところで降板したが、２番手の中川が三森を遊ゴロに打ち取ると、ベンチで大喜び。「（大城）卓三のリードに引っ張ってもらい、野手のみんなに盛り立ててもらいながら、何とか良い投球ができました。ただ、イニングの途中でマウンドを降りた事が反省点です」と試合中にコメントしていた。

だが、８回に３番手・大勢投手が先頭の京田に二塁打を浴びると、１死三塁となってから宮崎の遊ゴロの間に同点に追いつかれた。その後は９回に４番手・ルシアーノがピンチを招きながら、何とか踏ん張り自身７試合連続無失点。延長１０回は北浦が３者凡退とリリーフ陣が粘ったが、 １−１の延長１１回、６番手の赤星優志投手が先頭の度会に安打されると、続く神里にスリーバントで犠打を決められ１死二塁に。代打・ビシエドは申告敬遠四球で一、二塁となってから、戸柱に中越えのサヨナラ安打を浴びた。