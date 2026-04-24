第1子を妊娠しているフジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。元日本テレビでフリーアナウンサーの後藤晴菜（36）との眼鏡オフショットを公開した。

「同期の元日本テレビアナウンサーの後藤晴菜ちゃん」とつづり、眼鏡姿のツーショットを公開した。「いつ会ってもキラキラが増すばかりで眩しい。毎度変わらない可愛さにはるたんの周りだけ時が止まってたのかなと思うのですが、気付いたら2児の母になっていて、時は流れてるのだなあ〜と」としみじみ。「またすぐ会おうねと約束しました」と再会を約束したことを明かした。ストーリーズでは2ショットを同期の木村拓也アナウンサーが撮影してくれたことも明かした。

後藤アナは「いえいえ、ノンストップですよ。ほんと楽しかったありがとう。またすぐね」とコメント。フォロワーからは「仲良し」「もう産まれたかと思った」「元気そうでなによりです」などの声が寄せられた。

三上アナは2021年1月、30代の会社員との結婚を報告。今年2月にインスタグラムで第1子妊娠を発表。今月10日放送の「ノンストップ！」の出演を最後に産休入りしている。

後藤アナはサッカー元日本代表MF三竿健斗と21年に結婚。翌22年に第1子となる女児を出産し、育休を取得した。23年は三竿の海外移籍に伴いポルトガルへ移住。夏には三竿の移籍でベルギーへと移り住んだが、24年の7月、三竿の鹿島復帰を受けて帰国した。26年1月に第2子女児を出産している。