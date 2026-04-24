【付録】「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付いてくる！ 予約必須の『cookpad plus 2026年夏号』は5月25日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）の「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
扶桑社から5月25日に発売される『cookpad plus 2026年夏号』（税込1550円）。付録として、「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付いてきます。
ピーナッツ誕生75周年を記念した、75の仲間たちが大集合した特別なオールスターデザインが魅力です。上品なパールグレーの生地はどんな装いにも合わせやすく、大人の女性でも持ちやすい落ち着いた色合いに仕上がっています。内ポケットには75周年のアニバーサリーロゴが施されており、特別感溢れるアイテムです。
幅約45cm、高さ約35cmというA3サイズも余裕で入るビッグサイズで、2Lのペットボトルなら最大5本も収納可能です。耐荷重も約10kgと頑丈なため、週末のまとめ買いやレジャーシーンでも心強く活躍してくれます。使わないときは内ポケットに本体を収納してコンパクトに折りたためるため、バッグに入れて手軽に持ち運べる点も非常に実用的です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)
『cookpad plus 2026年夏号』の「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が見逃せない！
扶桑社から5月25日に発売される『cookpad plus 2026年夏号』（税込1550円）。付録として、「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付いてきます。
ピーナッツ誕生75周年を記念した豪華オールスターデザイン
ピーナッツ誕生75周年を記念した、75の仲間たちが大集合した特別なオールスターデザインが魅力です。上品なパールグレーの生地はどんな装いにも合わせやすく、大人の女性でも持ちやすい落ち着いた色合いに仕上がっています。内ポケットには75周年のアニバーサリーロゴが施されており、特別感溢れるアイテムです。
2Lペットボトル5本が入る超特大サイズ＆便利な折りたたみ仕様
幅約45cm、高さ約35cmというA3サイズも余裕で入るビッグサイズで、2Lのペットボトルなら最大5本も収納可能です。耐荷重も約10kgと頑丈なため、週末のまとめ買いやレジャーシーンでも心強く活躍してくれます。使わないときは内ポケットに本体を収納してコンパクトに折りたためるため、バッグに入れて手軽に持ち運べる点も非常に実用的です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)