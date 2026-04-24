神田うの、51歳の引き締まった体を披露！ タンクトップ姿で圧巻スタイル見せる「9年後の還暦に向けて」
タレントの神田うのさんは4月24日、自身のInstagramを更新。美しい抜群のスタイルを披露しました。
【写真】神田うのの抜群のスタイル
新ムックシリーズ『reShine（リシャイン）』（小学館）に掲載されたモデルショットのようです。タンクトップにストライプ柄のパンツを着用した姿を披露。引き締まった圧巻のスタイルが際立っています。
(文:鎌田 弘)
【写真】神田うのの抜群のスタイル
引き締まった体を披露神田さんは「お知らせが少し遅くなりましたが、今発売中の小学館ReShine 春夏号vol.5に掲載されていますので、インタビュー含め是非ご覧下さいませ」とつづり、8枚の写真と3本の動画を載せています。
新ムックシリーズ『reShine（リシャイン）』（小学館）に掲載されたモデルショットのようです。タンクトップにストライプ柄のパンツを着用した姿を披露。引き締まった圧巻のスタイルが際立っています。
「50代からの雑誌という事で」神田さんは51歳で、「50代からの雑誌という事で私もお仲間に入れて頂きましたよ」と説明しました。「雑誌を手にし、改めて9年後の還暦に向けて大人の階段を上がっていけるよう身体も心も整えていかないとと思いました」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)