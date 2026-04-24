◇パ・リーグ オリックス3―2日本ハム（2026年4月24日 京セラドーム）

オリックスは日本ハムに逆転勝ちし、球団記録となる京セラドーム9連勝。貯金を今季最多の5とした。チーム一丸の勝利に岸田監督も手応えを口にした。以下は一問一答。

――ロースコアの展開を制した。

「いや、本当にピッチャー陣も、バッター陣もね、本当に一丸となって頑張ってくれましたね」

――投手陣はエスピノーザが好投した。

「2回のピンチをこえてから、尻上がりに良くなったなと思いますね」

――2回のピンチ以降、出塁を許さなかった。

「まあ、ずっと今年いいんですけどね。その中でも、あの2回というところは本当に、本当にキーになるイニングだった。乗り越えて一気に乗っていったんじゃないかなと思いますけどね」

――打線の方は伊藤投手にテンポ良く投げられた。中盤まではどういうふうに見ていたか。

「いいピッチャーなんでね、もうなかなか難しいなとは思ったんですけどね。西川に始まり、太田涼、シーモアというところでね、一気に決めてくれたところはね、まあさすがだなと思いましたけどね」

―シーモアに待望の一発が出た。

「いつか打つんじゃないかっていうね。みんなの期待を背負って苦しかったかも分からないですけどね。本当に今日一本出て、本人が一番ホッとしていると思いますね」

――最初の対戦で3連敗した日本ハムにホームで勝った。

「非常に大きいと思いますね、今日の一勝っていうのは。明日もね、また気引き締めてやっていきたいなと思います」

―京セラでは球団最長の9連勝。

「お客さんがたくさん来てくれてるんでね。ホームで一戦でも多く勝てるようにやっていきます」