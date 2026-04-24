「中日６−４ヤクルト」（２４日、バンテリンドーム）

首位のヤクルトが中日・村松に逆転サヨナラ３ランを浴び、３カード連続で初戦を落としたが、敗戦後の池山監督の行動がネット上で称賛の声を集めている。

１点リードの九回。指揮官は３連投になる守護神・キハダではなく、星をマウンドに送り込んだ。だが、細川と代打・川越の二塁打で１死二、三塁のピンチを招くと、村松に右越えへのサヨナラ３ランを浴びた。

中日ナインがホームベース付近で歓喜の輪を作る中、池山監督は三塁ベンチを飛び出し、肩を落として帰ってくる選手の肩をポンとたたきながら慰める姿があった。

ＳＮＳでは「池山監督いい人やな」「これが今のヤクルトの強さ、一体感を示している感じがする」「池山さん、いい監督になるんだろうな」「こんな上司の下で働きたい」「こういう状況で選手をねぎらう行動に出られるのが一流の監督だと思う」「負けたけど、池山さんの姿見て、なんかうれしかった」「しみじみいい監督だと思う」といった声が集まっていた。