イランと米国の追加協議期待もあり、有事のドル買いに調整、クロス円はしっかり＝ロンドン為替概況



ドル売りが強まり、ドル円は一時159円30銭台を付けた。米国とイランの協議進展への期待が有事のドル買いに対する調整につながった。



パキスタン関係者筋の情報として、アラグチ・イラン外相が少数の代表団を率いて、24日夜に両国の協議の場であるパキスタンのイスラマバードに到着するとの見通しが報じられ、米国とイランの2回目の和平協議が行われる可能性が報じられたことがドル売りを誘った。



東京午後は159.70円台を中心に比較的落ち着いた動きが見られた。ロンドン勢が本格参加する時間帯に入り、上値の重さもあって159.60円前後まで下げ、東京朝の安値を下回る展開となったが、下げは続かず159.77円前後に小反発していた。そこに上記報道を受けたドル売りが強まり、159.30円台まで下げる展開となっている。ドル売り一服後は少し戻したが159.50円手前までの戻りにとどまっており、上値が重くなっている。



ユーロドルでもドル売りが強まり、1.17ドル台をしっかり回復した。東京市場は狭いレンジでもみあい。ロンドン勢が入ってきてドル売りが強まったが、1.1696ドル前後までと1.1700ドルを付けきれず1.1680ドル台に戻されたところに、イラン関連報道でのドル売りが出て1.17台へ上昇、1.1718ドル前後を付けている。



ポンドドルでもドル売りが進んでおり、ロンドン朝の1.3460ドル前後から、1.3505ドルまで上値を伸ばした。ロンドン朝のドル売りに1.3480ドル台を付けた後、少しもみ合いを経て、イラン関連報道のドル売りに1.3500ドル超えとなった。



ユーロ円はロンドン朝にいったん円買いが強まり、ドル円同様に東京朝の安値を割り込み186.44円を付けた。その後はドル主導の展開となったが、ユーロドルでのユーロ買いドル売りの勢いが強く、186.88円まで上昇。史上最高値を更新している。その後少し調整も184.70円台中心の推移と、高値圏もみ合い。



ポンド円もユーロ円同様にロンドン朝は円買いが優勢で、215.00円を割り込み214.95円前後を付けた。その後は対ドルでのポンド高に支えらえて215.49円まで上昇。215円台半ばの重さに、上値からは売りが出て215.10円前後を付けている。



MINKABUPRESS 山岡

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