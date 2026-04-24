（新静岡セノバ前から中継 岩本美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩元美蘭 アナウンサー）

「ここからは静岡こんな手予報をお伝えしていきます。このコーナーは24日スーパーで聞いたお買い得の野菜をお値段とともにご紹介するコーナーです。さらにその野菜を使った簡単レシピもご紹介していきます。24日教えていただくのがこちらです。富士屋中田店店長の荒川さんに聞いていきます。おすすめの野菜見ていきましょうこちらです。ニンジン」





（松浦 悠真 気象予報士）「ニンジンは今旬でしたっけ？」（岩元美蘭 アナウンサー）「ニンジンはですね、3月に比べて2割ほど安くなっているそうなんです。その理由が春ニンジンの生産量が多い徳島で今出荷のピークを迎えていまして出荷量が増えていることから価格が下がっているそうなんです」（松浦 悠真 気象予報士）「春ニンジンが今、旬になってきているんですね。春ニンジンの何か豆知識はあるんですか？」（岩元美蘭 アナウンサー）「はい待ってました。春ニンジンは、柔らかさ・甘さ・みずみずしさが特徴で、その他にも皮が薄いという特徴があるんです。野菜と言いますと皮の付近に栄養素含まれているけどなかなか食べづらいってことありませんか？」（松浦 悠真 気象予報士）「そうですねありますね」（岩元美蘭 アナウンサー）「でも春ニンジンは皮が薄いのでその近くにある抗酸化作用のあるベータカロテンも摂りやすいといった特徴がありますよ」（松浦 悠真 気象予報士）「非常にためになりましたありがとうございます」（岩元美蘭 アナウンサー）「販売価格も見ていきます。こちらです。1本あたり富士屋中田店では24日、58円で売られていました。そのほかでも65円から86円といったお手頃な価格で売られております。そんな人参を使ったレシピも見ていきましょう。こちらです、玉子なしでも美味しいニンジンしりしり。いま玉子の価格が高騰しているということで玉子の代わりにこちらを使っていきますよ。じゃあ作り方も見ていきましょう。こちらです、まず人参は千切りにしていきます。そして切り終わったらごま油を入れて中火で熱し、そこにニンジン、ツナを入れてしんなりとするまで炒めます。そして炒めましたら麺つゆを加えて汁気がなくなるまでしっかりと炒めていきますよ。これでもうこれだけで完成です」（松浦 悠真 気象予報士）「使うものもねかなり少ないですし、簡単ですよね」（岩元美蘭 アナウンサー）「こちらスタジオにご用意しました。鳥海さんどうぞ」（鳥海高太朗コメンテーター）「ちゃんとツナとニンジンが同じくらいいい感じのバランスが取れてて美味しいですね」（岩元美蘭 アナウンサー）「津川さんいかがですか？」（津川祥吾コメンテーター）「あのね人参は歯ごたえもあってどっても美味しいし、玉子がなくてもしっとりしてて美味しいです」（岩元美蘭 アナウンサー）「そうなんですよしっかりと玉子の代わりもできていますよね。ちなみに鳥海さん『しりしり』って何て意味かご存知ですか？」（鳥海高太朗コメンテーター）「全然わかんない」（岩元美蘭 アナウンサー）「実は沖縄の方言で、すりおろすだったり千切りにするという意味があるんですよ」（松浦 悠真 気象予報士）「まさにもう今こういう形を『しりしり』なんですよ」（岩元美蘭 アナウンサー）「『しりしり』皆さんも作ってみてください以上静岡こんだて予報をお伝えしました」