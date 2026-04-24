八村塁のファッションチェック…プレーオフ第1戦で着用したのはジョーダンと日本人デザイナーのコラボアイテム

チーム最長の出場時間で、ロサンゼルス・レイカーズのプレーオフ2連勝に貢献している八村塁。注目は試合中のコートに限らず、トレーニング施設では何本ものマイクが向けられ、一挙一動がニュース扱いだ。

日本時間4月19日（現地時間18日）に行われたゲーム1では、八村のトンネルファッションも見落とし厳禁だった。この日の八村は、鮮烈な赤いバーシティージャケットを着用して、クリプト・ドットコム・アリーナ入り。正面には自身が契約するジョーダンブランドの象徴、ジャンプマンのワッペンがあしらわれていた。



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- Los Angeles Lakers (@Lakers) April 18, 2026

どうやらこのジャケットは、ジョーダンブランドのオリジナルではなく、日本人デザイナーが携わっているブランド「SAINT Mxxxxxx（セント マイケル）」とのコラボレーションアイテムのようだ。

「SAINT Mxxxxxx」は、「READY MADE」を手がける細川雄太と、LAを拠点に活動するビジュアルアーティストのCali DeWitt（カリ・デウィット）が共同で設立したブランド。ヴィンテージウェアが持つ経年変化や個体差に着目し、日焼けや色落ち、ダメージといった時間経過を感じる要素を緻密に再構築する加工技術や、社会性を内包したグラフィックで、世界的なセレブリティーたちからも支持されている。

八村が着用しているジャケットも、「SAINT Mxxxxxx」らしいギミックが随所に散りばめられている。Fightのロゴ、マイケル・ジョーダンがキャリアで着用した23番と45番のナンバリング、袖にはSaint Jordanのワッペン。胸には「Free as a bird, flying high up in the skies.（＝鳥のように自由に、空高く舞い上がれ）」という力強いメッセージが記され、背中を飾る23の数字は、Mを横に倒して3を表現するグラフィカルなアプローチがなされている。

八村が着用したトンネルランウェイが注目を集めるなか、その23日にジョーダンブランドが今回のコラボレーションを正式発表。トンネルでの着用が“先行披露”のような形となり、コレクションへの関心は一気に高まった。

発表された「JORDAN BRAND X ©SAINT MXXXXXX (TIME) CAPSULE」は、スウェットのセットアップやTシャツ、キャップなどで構成。いずれもシカゴ・ブルズを想起させる赤を基調に、両ブランドのアイコンやメッセージ性の強いグラフィックが落とし込まれている。

同コレクションは、5月1日にオープン予定のジョーダンブランドの新店舗「WORLD OF FLIGHT OSAKA」で先行販売され、5月23日から世界中の一部取扱店およびSAINT Mxxxxxx正規販売店で展開される予定だ。

文＝Meiji



























































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【写真】八村塁が着用したジャケットなどコラボアイテム写真13枚